Asola minaccia e aggredisce la moglie davanti alle figlie | arrestato 50enne

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)(Mantova), 16 ottobre 2024 – I Carabinieri dihanno dato esecuzione ad una sospensione di misura alternativa con il ripristino della detenzione in carcere, arrestando un cinquantenne residente nell’no, in provincia di Mantova, poiché ritenuto responsabile di minacce aggravate, lesioni e maltrattamenti in famiglia. Già sottoposto alla misura alternativa al carcere dal 2020 per altri reati, è stato raggiunto da un ordine di carcerazione a seguito della denuncia, da parte dei militari della Caserma di, per maltrattamenti in famiglia. La richiesta di revoca del provvedimento alternativo scaturisce dopo l’ennesima violazione delle prescrizioni previste dalla misura a cui era stato sottoposto, ed anche a seguito dell’ennesima aggressione commessa contro con laconvivente.