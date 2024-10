Arriva la l’ultima Superluna del 2024: scopri come e dove vederla (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il cielo notturno si prepara a regalarci uno spettacolo mozzafiato il 17 ottobre 2024, con l'ultima Superluna dell'anno, conosciuta come la "Luna del Cacciatore". Questo fenomeno astronomico promette di incantare gli osservatori di tutto il mondo, offrendo una visione della Luna più grande e luminosa del solito. Cos'è una Superluna? Una Superluna si verifica quando la Luna piena coincide con il perigeo, il punto della sua orbita più vicino alla Terra. In questa occasione, il nostro satellite apparirà circa il 14% più grande e fino al 30% più luminoso rispetto a una Luna piena normale. Il 17 ottobre, la Luna si troverà a soli 357.000 km dalla Terra, significativamente più vicina della sua distanza media di 384.400 km. Quotidiano.net - Arriva la l’ultima Superluna del 2024: scopri come e dove vederla Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il cielo notturno si prepara a regalarci uno spettacolo mozzafiato il 17 ottobre, con l'ultimadell'anno, conosciutala "Luna del Cacciatore". Questo fenomeno astronomico promette di incantare gli osservatori di tutto il mondo, offrendo una visione della Luna più grande e luminosa del solito. Cos'è una? Unasi verifica quando la Luna piena coincide con il perigeo, il punto della sua orbita più vicino alla Terra. In questa occasione, il nostro satellite apparirà circa il 14% più grande e fino al 30% più luminoso rispetto a una Luna piena normale. Il 17 ottobre, la Luna si troverà a soli 357.000 km dalla Terra, significativamente più vicina della sua distanza media di 384.400 km.

