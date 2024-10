Argentina-Bolivia, le formazioni ufficiali: Lautaro Martinez parte di un ‘esperimento’ (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Argentina-Bolivia si giocherà stanotte mercoledì 16 ottobre all’Estadio Monumental de Núñez: di seguito le formazioni ufficiali, in cui spicca la presenza dal primo minuto di Lautaro Martinez. Argentina-Bolivia, le formazioni ufficiali: Argentina: Gerónimo Rulli; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Julián Álvarez, Lionel Messi, Lautaro Martínez.Allenatore: Lionel Scaloni. Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquin, Marcelo Suárez, José Sagredo; Robson Matheus, Victor Cuéllar o Gabriel Villamil, Ramiro Vaca, Miguel Terceros, Roberto Fernández; Carmelo Algarañaz.Allenatore: Óscar Villegas. Inter-news.it - Argentina-Bolivia, le formazioni ufficiali: Lautaro Martinez parte di un ‘esperimento’ Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)si giocherà stanotte mercoledì 16 ottobre all’Estadio Monumental de Núñez: di seguito le, in cui spicca la presenza dal primo minuto di, le: Gerónimo Rulli; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Julián Álvarez, Lionel Messi,Martínez.Allenatore: Lionel Scaloni.: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquin, Marcelo Suárez, José Sagredo; Robson Matheus, Victor Cuéllar o Gabriel Villamil, Ramiro Vaca, Miguel Terceros, Roberto Fernández; Carmelo Algarañaz.Allenatore: Óscar Villegas.

