Antimafia Conte | Emendamento anti Scarpinato e De Raho? Ribaltato ordine razionale cose

"Gli attacchi della maggioranza a Scarpinato? Assolutamente inaccettabili gli attacchi che questo governo sta facendo a Scarpinato e che questa maggioranza stava facendo ancor prima a Federico Cafiero de Raho. Qui si sta ribaltando completamente l'ordine razionale delle cose, contro due campioni dell'antimafia che offrono competenza, una vita specchiata a combattere la mafia. Adesso la maggioranza ha preparato un Emendamento anti Scarpinato e anti De Raho per buttarli fuori dalla commissione antimafia. Non permetteremo mai una cosa del genere. Così Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti all'esterno di Montecitorio.

