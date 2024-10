Allerta meteo in Liguria: temporali in arrivo con codice arancione da domani (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella giornata di oggi, la Liguria è sotto un’Allerta gialla per temporali, la quale si trasformerà in un codice arancione, il massimo livello, a partire da domani alle ore 9. Questo cambiamento si preannuncia significativo a causa di un impulso perturbato che sta già influenzando la regione. Le autorità meteorologiche avvertono che il clima avverso porterà a forti piogge e possibili allagamenti, in particolare nel ponente della regione, mentre le precipitazioni si sposteranno nel corso delle ore verso il centro levante. Gli sviluppi delle precipitazioni Nella mattinata di mercoledì, l’arrivo della prima perturbazione ha già causato intensi scrosci di pioggia su Albenga, in provincia di Savona. I cittadini hanno fatto fronte a inondazioni che hanno colpito diverse zone della città e i rii hanno raggiunto il livello di “piene rive”. Gaeta.it - Allerta meteo in Liguria: temporali in arrivo con codice arancione da domani Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella giornata di oggi, laè sotto un’gialla per, la quale si trasformerà in un, il massimo livello, a partire daalle ore 9. Questo cambiamento si preannuncia significativo a causa di un impulso perturbato che sta già influenzando la regione. Le autoritàrologiche avvertono che il clima avverso porterà a forti piogge e possibili allagamenti, in particolare nel ponente della regione, mentre le precipitazioni si sposteranno nel corso delle ore verso il centro levante. Gli sviluppi delle precipitazioni Nella mattinata di mercoledì, l’della prima perturbazione ha già causato intensi scrosci di pioggia su Albenga, in provincia di Savona. I cittadini hanno fatto fronte a inondazioni che hanno colpito diverse zone della città e i rii hanno raggiunto il livello di “piene rive”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nord sott’acqua. Temporali e piogge su Liguria e Lombardia - Ondata di maltempo sull’Italia, soprattutto al nord-ovest: la protezione civile ha diramato un’allerta rossa per rischio idrogeologico su settori di Liguria e Lombardia. Servizio di Raffaella Frullone The post Nord sott’acqua. Temporali e piogge su Liguria e Lombardia first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Meteo - allerta gialla in Liguria e Toscana per temporali - Pressione di nuovo in calo, in arrivo una perturbazione. La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. . Giornata con cielo spesso coperto o molto nuvoloso al Centro-Nord. Le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di oggi, lunedì 7 ottobre, secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare. (Lapresse.it)

Uragano Kirk e il meteo sull'Italia - allerta temporali in Liguria e allarme anche in Toscana : le previsioni - La seconda settimana di ottobre si apre con il maltempo e l'allerta meteo in Liguria e Toscana, poi sarà il turno dell'uragano Kirk: le previsioni. (Notizie.virgilio.it)