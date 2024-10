Alla faccia dell’integrazione, dopo la preghiera nel recinto la corsia in piscina: bufera sul corso di nuoto per sole musulmane (Di mercoledì 16 ottobre 2024) dopo la preghiera nel recinto in piazza, il corso di nuoto in esclusiva: il dibattito su integrazione e segregazione si aggiorna all’ultima polemica esplosa a Figline Valdarno (Firenze) per un corso di nuoto organizzato dAlla Uisp (Unione italiana sport per tutti) rivolto. in contraddizione con quanto enuncia la sigla citata, a sole donne musulmane a cui viene riservata la piscina comunale per un’ora Alla settimana. Tutto nasce, e lo conferma il presidente dell’associazione Marco Ceccantini – di cui dà conto il Tgcom24 – per soddisfare «una precisa richiesta» per fare sport in serenità. Cambia il luogo dell’auto-reclusione: dalle reti da pollaio in strada Alla corsia in acqua, ma il senso e il messaggio sono gli stessi. E Fratelli d’Italia e Lega insorgono contro il fenomeno di ghettizzazione che racchiudono. Secoloditalia.it - Alla faccia dell’integrazione, dopo la preghiera nel recinto la corsia in piscina: bufera sul corso di nuoto per sole musulmane Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)lanelin piazza, ildiin esclusiva: il dibattito su integrazione e segregazione si aggiorna all’ultima polemica esplosa a Figline Valdarno (Firenze) per undiorganizzato dUisp (Unione italiana sport per tutti) rivolto. in contraddizione con quanto enuncia la sigla citata, adonnea cui viene riservata lacomunale per un’orasettimana. Tutto nasce, e lo conferma il presidente dell’associazione Marco Ceccantini – di cui dà conto il Tgcom24 – per soddisfare «una precisa richiesta» per fare sport in serenità. Cambia il luogo dell’auto-reclusione: dalle reti da pollaio in stradain acqua, ma il senso e il messaggio sono gli stessi. E Fratelli d’Italia e Lega insorgono contro il fenomeno di ghettizzazione che racchiudono.

Corso di nuoto per sole donne musulmane - Lega e Fratelli d’Italia attaccano. Ma il sindaco : “È inclusione” - Una cosa orribile». Da Roma, il parlamentare toscano della Lega Andrea Barabotti taccia il corso di nuoto di Figline come «follia» e «discriminazione ‘al contrario’: la piscina dedicata alle donne musulmane è una proposta incostituzionale e razzista da fermare in tutti i modi. Il corso nella piscina comunale «rispetta la cultura di queste donne e non limita i diritti di nessuno, anzi li amplia, ... (Lanazione.it)

Toscana - Lega : “corso di nuoto per sole donne islamiche - è follia” - Per la Lega, si tratta di una proposta assolutamente incostituzionale da fermare in tutti i modi. ''Chiediamo al PD toscano e al sindaco di fare un passo indietro''. (Imolaoggi.it)

