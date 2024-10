Al Castello Lancellotti di Lauro uno spettacolo ispirato al genio di Tim Burton (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il suggestivo Castello Lancellotti di Lauro (AV) diventerà teatro di un evento unico e irripetibile: il 1° novembre 2024, Il Demiurgo metterà in scena uno spettacolo itinerante che condurrà il pubblico in un viaggio onirico e inquietante, tra storie gotiche e atmosfere grottesche, ispirato Avellinotoday.it - Al Castello Lancellotti di Lauro uno spettacolo ispirato al genio di Tim Burton Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il suggestivodi(AV) diventerà teatro di un evento unico e irripetibile: il 1° novembre 2024, Il Demiurgo metterà in scena unoitinerante che condurrà il pubblico in un viaggio onirico e inquietante, tra storie gotiche e atmosfere grottesche,

Il Ritratto di Dorian Gray : teatro itinerante al Castello Lancellotti di Lauro - Il 26 e 27 ottobre, il Castello Lancellotti di Lauro si trasformerà in un palcoscenico incantevole per ospitare uno spettacolo straordinario: "Il Ritratto di Dorian Gray", ispirato all'omonimo capolavoro di Oscar Wilde. Presentato dalla compagnia Controtempo Theatre, questo spettacolo teatrale... (Avellinotoday.it)

Halloween al Castello Lancellotti : "Le Porte dell'Inferno" in Chiave Dark - In occasione della notte di Halloween, il gruppo teatrale Il Demiurgo presenta un’interpretazione unica e macabra de “Le Porte dell’Inferno”, ispirata all’“Inferno” di Dante Alighieri e trasformando le celebri terzine in ballate dark. . L’evento si svolgerà nella suggestiva cornice del Castello. (Avellinotoday.it)