Aggressione in un liceo di Ferentino | un ragazzo accoltellato durante una lite tra compagni

Un episodio di violenza ha scosso la comunità di, dove un giovane studente di sedici anni è statoda un compagno di scuola nei pressi delMartino Filetico. La vicenda ha avuto luogo nel pomeriggio, poco dopo l'uscita da scuola, generando panico tra gli studenti e richiedendo l'intervento immediato dei servizi di emergenza. Le indagini sono in corso per fare luce sull'accaduto e sulla dinamica che ha portato a questo grave episodio di violenza giovanile. il contesto dell', storica città della Ciociaria, è sede di uno dei licei più prestigiosi della regione, il Martino Filetico. Fondato alla fine del Quattrocento, ilha sempre rappresentato un importante punto di riferimento per la formazione culturale dei giovani.