Accusato di aver rubato 112mila euro a scuola, prime ammissioni: "Chiedo scusa" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bergamo. Davanti al gip Raffaella Mascarino ha ammesso i primi addebiti, le prime responsabilità. In pratica, ha ammesso di aver sottratto dei fondi alle casse scolastiche, senza però scendere nel dettaglio. Alcuni addebiti gli tornano, altri meno. Risponderà, ad ogni modo, quando avrà chiare tutte le accuse che gli vengono mosse. Lo farà davanti al pubblico ministero Silvia Marchina, ha assicurato. Mercoledì mattina (16 ottobre), durante l'interrogatorio di garanzia in tribunale, ha rilasciato alcune dichiarazioni spontanee Pietro d'Aguì, il 54enne Accusato di peculato per aver sottratto indebitamente 112 mila euro dalle casse dell'Istituto alberghiero Guido Galli di Bergamo, quando ricopriva la carica di direttore amministrativo, tra il 2018 e il 2023. Circa 10 mila euro deriverebbero dall'incasso delle merendine degli studenti.

