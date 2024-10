Quotidiano.net - Accordo tra Italgas e la Farnesina sui dipendenti all'estero

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Protocollo d'intesa trae il ministero degli Affari Esteri sulla la sicurezza deiin trasferta all'. Lo hanno firmato l'amministratore delegato Paolo Gallo e il capo dell'Unità di Crisi, Nicola Minasi, "su impulso - si legge in una nota - del ministro Antonio Tajani". Per iin trasferta, oltre alle informazioni già fruibili attraverso l'applicazione 'Viaggiare Sicuri' e il portale 'DoveSiamoNelMondo', è possibile accedere in ogni momento a 'Ig Dome', l'applicazione sviluppata dache fornisce in tempo reale dati su viabilità , meteo, trasporti pubblici, eventi naturali e di sicurezza relativi ai paesi di destinazione. In caso di necessità Ig Dome consentirà di contattare l'Unità di Sicurezza del gruppo per poter essere localizzati in coordinamento con l'Unità di Crisi.