125° anniversario Milan, via alle celebrazioni: il video sui social (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Milan ha ufficialmente dato il via ai festeggiamenti per il suo 125° anniversario, pubblicando un emozionante video sui social

Il primo anniversario del 7 ottobre. A Milano nessun pro Pal in piazza ma la tensione in città resta alta - "La delegazione proveniente da Milano è stata fermata a Rieti e sette compagni sono stati raggiunti dal foglio di via. Chiediamo la loro immediata liberazione", hanno dichiarato ieri gli organizzatori della manifestazione romana, che era stata vietata dal questore della capitale – divieto poi avallato dal Tar al quale i pro Pal avevano fatto ricorso – perché "con preavvisi che in maniera più o ... (Ilgiorno.it)

Strage di Gorla - la commemorazione nell’80esimo anniversario : tutte le iniziative a Milano - Venerdì 18 ottobre alle 9. 30, la presentazione del volume ANVCG e delle attività di Save The Children. . La settimana di eventi inizia lunedì 14 ottobre, alle 19. Il monumento con la cripta - dove furono traslate nella seconda metà degli anni Cinquanta le spoglie delle piccole vittime e dei loro insegnanti - saranno aperti alle visite dalle 11 alle 19. (Ilgiorno.it)