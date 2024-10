Zuppi a Mosca per sostenere lo scambio di prigionieri e minori (Di martedì 15 ottobre 2024) Il cardinale Matteo Zuppi è arrivato ieri a Mosca per una missione speciale di due giorni. Al centro del mandato del presidente della Cei ci sono la ripresa degli scambi Zuppi a Mosca per sostenere lo scambio di prigionieri e minori il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Zuppi a Mosca per sostenere lo scambio di prigionieri e minori Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il cardinale Matteoè arrivato ieri aper una missione speciale di due giorni. Al centro del mandato del presidente della Cei ci sono la ripresa degli scambiperlodiil manifesto.

Nuova missione a Mosca per il cardinale Matteo Zuppi - . Zuppi è a Mosca nell’ambito dell’iniziativa umanitaria del Vaticano per favorire il ricongiungimento familiare dei bambini ucraini e lo scambio di prigionieri. Servizio di Rita Salerno The post Nuova missione a Mosca per il cardinale Matteo Zuppi first appeared on TG2000. Il presidente della Cei ha già incontrato il ministro degli esteri Lavrov. (Tv2000.it)

Ucraina - incontro a Mosca fra Lavrov e Zuppi - L'attacco avrebbe danneggiato un magazzino per la conservazione dei cereali e due imbarcazioni civili: la NS Moon, battente bandiera del Belize, e la nave da carico Optima, che batte bandiera di Palau. 16:17 Primo sì Eurocamera a prestito Ue da 35 mld da asset russi La Commissione Commercio del Parlamento europeo ha votato con 31 voti favorevoli, 4 contrari e nessuna astensione sulla proposta ...

Zuppi a Mosca per rilascio bimbi Kiev - Così una nota della Sala stampa vaticana. Con lui ha discusso "la cooperazione nella sfera umanitaria nel contesto del conflitto in Ucraina" e altre questioni internazionali. 16. . Lo ha reso noto il ministero russo, che parla di "dialogo costruttivo". 15 Il cardinale Zuppi è di nuovo in visita a Mosca "per incontrare le autorità e valutare ulteriori sforzi per il ricongiungimento familiare dei ... (Televideo.rai.it)