Unlimitednews.it - Welfare, entro il 2030 servono 176 mld aggiuntivi

Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il ruolo della prevenzione, la sostenibilità di medio-lungo termine del sistema, il ruolo del privato e degli investimenti sociali: sono alcuni dei temi affrontati dell’appuntamento annuale delItalia Forum, supportato da Unipol Gruppo con la collaborazione di The European House – Ambrosetti. Il Think Tank si pone da oltre un decennio come luogo di analisi, studio e riflessione sui temi del, aperto al confronto tra i principali stakeholder pubblici e privati. Seppur in progressivo miglioramento, il quadro della finanza pubblica italiana resta uno dei più complessi in Europa. La correzione di bilancio per il nostro Paese è quantificabile in circa 13 miliardi di euro all’anno per i prossimi sette anni.