La vittoria di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Shanghai non basta. Proseguono le polemiche, le dichiarazioni social creano nuovo caos. Parlando solo di sport italiano potremo presto definire Jannik Sinner come uno degli sportivi azzurri più importanti nella storia. I suoi numeri sono in costante aumento e Jannik non ha alcuna intenzione di mollare. La scorsa settimana ha ceduto ad Alcaraz in finale a Pechino ma l'altoatesino non si è tirato indietro ed ha vinto il torneo successivo, una bella vittoria in finale a Shanghai contro una leggenda come Novak Djokovic. Questo è Jannik Sinner, un tennista che non si abbatte nelle difficoltà e che anzi riesce a reagire al meglio ai momenti difficili e sappiamo che questo non è affatto facile. Sinner è infatti risultato – seppur in quantità millesimale – positivo al Clostebol e da quel momento l'azzurro sta vivendo un vero incubo.

