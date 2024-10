Truffatore seriale finisce in carcere, ora dovrà scontare oltre 3 anni (Di martedì 15 ottobre 2024) Truffatore incallito dopo tre cinque anni dal primo reato finisce in carcere. Cosi, i carabinieri della Stazione di Cassino (Frosinone), hanno proceduto all’arresto di un 59enne del luogo, già gravato da vicende penali, in esecuzione dell’ ordine di carcerazione per pene concorrenti, emesso Frosinonetoday.it - Truffatore seriale finisce in carcere, ora dovrà scontare oltre 3 anni Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024)incallito dopo tre cinquedal primo reatoin. Cosi, i carabinieri della Stazione di Cassino (Frosinone), hanno proceduto all’arresto di un 59enne del luogo, già gravato da vicende penali, in esecuzione dell’ ordine di carcerazione per pene concorrenti, emesso

