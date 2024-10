Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-10-2024 ore 11:30

(Di martedì 15 ottobre 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati all’ascolto situazione tranquilla Al momento sulle strade della capitale solo sulla tangenziale lungo via del Foro Italico si incontrano rallentamento nelle due direzioni all’altezza dei lavori in corso Vi ricordo che per lavori di manutenzione è ancora chiusa via Portuense tra via del Ponte Pisano in via della Magliana nelle due direzioni inevitabili Dunque i rallentamenti nell’area circostante nel pomeriggio dalle 15:30 alle 18:30 è prevista una manifestazione in piazza del Popolo possibile Dunque le cose neldi zona per quanto riguarda il trasporto pubblico vi ricordo che sulla metro C per lavori di prolungamento della linea fino alla fine di ottobre a partire dalle 21 il treno di linea tra Malatesta è San Giovanni viene sostituito da bus bene questa la situazione al momento da Massimo peschi è tutto dettagli di queste ed altre notizie ...