Torino, Luca Parmitano incontra gli studenti del Politecnico: "Spero che loro volino ancora più in alto" (Di martedì 15 ottobre 2024) Luca Parmitano con alcuni colleghi di ESA e NASA ha incontrato gli studenti del Politecnico di Torino nell'ambito di Astronauts Chapter dello Iac (International Astronautical Congress). "Onestamente non ho mai pensato da ragazzino che sarei diventato astronauta, lo sognavo", ha spiegato l'astronauta italiano a margine dell'evento aggiungendo: "Speriamo che questi giovani abbiamo prospettive di volare ancora più lontano e ancora più in alto". Poi ha parlato di Torino fiore all'occhiello della industria aerospaziale italiana: "E' qualcosa che le altre nazioni ci invidiano".

