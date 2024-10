The Foreigner: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di martedì 15 ottobre 2024) The Foreigner: trama, cast e streaming del film su Italia 1 Questa sera, martedì 15 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The Foreigner, film del 2017 diretto da Martin Campbell. La pellicola, con protagonisti Jackie Chan e Pierce Brosnan, è l’adattamento cinematografico del romanzo del 1992 The Chinaman scritto da Stephen Leather. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Ngoc Minh Quan, un vedovo ex soldato delle forze speciali della guerra del Vietnam, gestisce un ristorante cinese chiamato Happy Peacock a Londra con la sua socia in affari Lam e sua figlia adolescente Fan. Quando Fan viene uccisa in un attentato terroristico, cerca vendetta. Un gruppo nazionalista irlandese che si autodefinisce “Authentic IRA” rivendica la responsabilità. Tpi.it - The Foreigner: tutto quello che c’è da sapere sul film Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di martedì 15 ottobre 2024) The: trama, cast e streaming delsu Italia 1 Questa sera, martedì 15 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Thedel 2017 diretto da Martin Campbell. La pellicola, con protagonisti Jackie Chan e Pierce Brosnan, è l’adattamento cinematografico del romanzo del 1992 The Chinaman scritto da Stephen Leather. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Ngoc Minh Quan, un vedovo ex soldato delle forze speciali della guerra del Vietnam, gestisce un ristorante cinese chiamato Happy Peacock a Londra con la sua socia in affari Lam e sua figlia adolescente Fan. Quando Fan viene uccisa in un attentato terroristico, cerca vendetta. Un gruppo nazionalista irlandese che si autodefinisce “Authentic IRA” rivendica la responsabilità.

