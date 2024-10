The Fantastic Four: First Steps, Joseph Quinn con il costume di Johnny Storm – FOTO dal set (Di martedì 15 ottobre 2024) The Fantastic Four: First Steps, Joseph Quinn con il costume di Johnny Storm – FOTO dal set Le riprese di The Fantastic Four: First Steps sono in corso a Durdle Door nel Dorset, in Inghilterra, e Johnny Storm/Human Torch di Joseph Quinn è stato avvistato in costume completo sul set. In base a quel poco che si vede dalle FOTO di Reddit, Johnny cammina da solo lungo la spiaggia prima di fermarsi sulla costa mentre osserva la marea salire. È difficile dire in che momento o in che posto è ambientata la scena. Johnny potrebbe aver raggiunto l’Inghilterra, nel film, oppure la località balneare potrebbe essere il set per un pianeta alieno. Se siamo fortunati, anche il resto della First Family della Marvel sarà avvistato in costume nelle prossime settimane. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Thecon ildidal set Le riprese di Thesono in corso a Durdle Door nel Dorset, in Inghilterra, e/Human Torch diè stato avvistato incompleto sul set. In base a quel poco che si vede dalledi Reddit,cammina da solo lungo la spiaggia prima di fermarsi sulla costa mentre osserva la marea salire. È difficile dire in che momento o in che posto è ambientata la scena.potrebbe aver raggiunto l’Inghilterra, nel film, oppure la località balneare potrebbe essere il set per un pianeta alieno. Se siamo fortunati, anche il resto dellaFamily della Marvel sarà avvistato innelle prossime settimane.

