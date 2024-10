Superenalotto, centrato il 6 da 89 milioni di euro in una tabaccheria a Riva del Garda: ecco la combinazione vincente (Di martedì 15 ottobre 2024) centrato un '6' nell'estrazione del Superenalotto di oggi da quasi 90 milioni (89.221.270 euro) con una schedina da 3 euro. La vincita è stata realizzata in una Ilgazzettino.it - Superenalotto, centrato il 6 da 89 milioni di euro in una tabaccheria a Riva del Garda: ecco la combinazione vincente Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di martedì 15 ottobre 2024)un '6' nell'estrazione deldi oggi da quasi 90(89.221.270) con una schedina da 3. La vincita è stata realizzata in una

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Superenalotto - centrato un ‘6’ da quasi 90 milioni di euro - Il 6 è stato centrato […]. 221. 270 euro). La vincita è stata realizzata in una tabaccheria a Riva del Garda. Oltre al '6', nell'estrazione di oggi sono stati centrati anche sei '5' da circa 30mila euro ciascuno. (Adnkronos) – Centrato un '6' nell'estrazione del Superenalotto di oggi 15 ottobre 2024 da quasi 90 milioni di euro (89. (Periodicodaily.com)

Superenalotto - centrato il 6 da 89 milioni di euro in una tabaccheria a Riva del Garda : ecco la combinazione vincente - Centrato un '6' nell'estrazione del Superenalotto di oggi da quasi 90 milioni (89.221.270 euro) con una schedina da 3 euro. La vincita è stata realizzata in una... (Ilgazzettino.it)

Decine di milioni di euro : centrato il 6 al Superenalotto. I numeri vincenti e la cifra - “Abbiamo vinto 10 milioni di euro”. . Per il fortunato vincitore, la vita cambierà radicalmente, e il Jackpot da oltre 89 milioni è destinato a restare nella storia come una delle vincite più ricche degli ultimi anni. Il SuperEnalotto ha infatti assegnato un Jackpot da 89. Il fortunato biglietto è stato giocato a Riva del Garda (TN) presso la Tabaccheria Fortuna in Viale dei Tigli 36. (Caffeinamagazine.it)