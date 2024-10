Streaming in Italia: Netflix, Prime Video e Disney+ tra le piattaforme più amate (Di martedì 15 ottobre 2024) Quali sono le piattaforme Streaming più amate in Italia? A guidare la classifica nazionale sono Netflix e Prime Video, entrambe in grado di catturare l’attenzione degli appassionati di film e serie TV grazie a un’offerta di contenuti sempre varia e aggiornata. Anche Disney+, tuttavia, sembra guadagnare terreno avvicinandosi progressivamente ai due principali competitor. Una fotografia recente e dettagliata dedicata alle quote di mercato SVOD – Q3 2024 è offerta da JustWatch, la più grande guida di film e serie TV in Streaming a livello globale. Stando alle informazioni emerse attraverso le Streaming Charts, che rilevano le attività degli utenti di tutte le piattaforme disponibili in 60 Paesi del mondo, nel terzo trimestre 2024 Netflix si è posizionato al primo posto con quote che superano di cinque volte quelle di Now TV. Tpi.it - Streaming in Italia: Netflix, Prime Video e Disney+ tra le piattaforme più amate Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Quali sono lepiùin? A guidare la classifica nazionale sono, entrambe in grado di catturare l’attenzione degli appassionati di film e serie TV grazie a un’offerta di contenuti sempre varia e aggiornata. Anche, tuttavia, sembra guadagnare terreno avvicinandosi progressivamente ai due principali competitor. Una fotografia recente e dettagliata dedicata alle quote di mercato SVOD – Q3 2024 è offerta da JustWatch, la più grande guida di film e serie TV ina livello globale. Stando alle informazioni emerse attraverso leCharts, che rilevano le attività degli utenti di tutte ledisponibili in 60 Paesi del mondo, nel terzo trimestre 2024si è posizionato al primo posto con quote che superano di cinque volte quelle di Now TV.

