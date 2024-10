Stellantis licenzia? Prove generali del caos sociale (Di martedì 15 ottobre 2024) Dai e dai, alla fine Carlos Tavares ha detto che Stellantis potrebbe ricorrere ai licenziamenti. Il manager dice di «non essere un mago», ma al volante c'è lui e il suo stile di guida fa venire il mal d'auto. Al Salone di Parigi Tavares parlerà in cinque eventi pubblici, speriamo trovi il tempo per riflettere, perché i suoi piani sono oscuri. Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Dai e dai, alla fine Carlos Tavares ha detto chepotrebbe ricorrere aimenti. Il manager dice di «non essere un mago», ma al volante c'è lui e il suo stile di guida fa venire il mal d'auto. Al Salone di Parigi Tavares parlerà in cinque eventi pubblici, speriamo trovi il tempo per riflettere, perché i suoi piani sono oscuri.

Stellantis sempre più nella bufera. Tavares non esclude licenziamenti - Ma in ogni caso, l’opzione è sul tavolo: "Non scarto nulla" ha risposto a chi gli chiedeva di possibili licenziamenti. Non si placa la bufera su Stellantis. . Sul fronte del centrosinistra, in una dichiarazione congiunta, i leader Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni e Calenda parlano di "risposte insoddisfacenti" da parte di Tavares e chiamano il presidente John Elkann a spiegare in ... (Quotidiano.net)

Stellantis - Tavares apre a possibili licenziamenti senza gli incentivi : “Nulla è escluso” - “Non dovremmo escludere nulla”. Fabbriche che saranno in parte finanziate da sussidi statali in Paesi a basso costo. I tagli per Stellantis, del resto, sono già stati messi in atto nel Nord America a causa della significativa flessione delle vendite nel mercato Usa. Il diretto interessato è intervenuto parlando con Les Echos per mettere a tacere tali voci: con Stellantis “ho un contratto di ... (Quifinanza.it)

Tavares non rassicura su licenziamenti e delocalizzazione - è bufera su Stellantis - Dopo l’audizione dell’amministratore delegato avvenuta venerdì della scorsa settimana davanti alla commissione Attività produttive della Camera e Industria del Senato che aveva già suscitato non poche perplessità e molte polemiche, oggi Tavares, parlando dal Salone dell’Auto di Parigi, non ha escluso l’ipotesi di tagliare […] The post Tavares non rassicura su licenziamenti e delocalizzazione, è ... (Lidentita.it)