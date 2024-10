Spostamento del mercato in via Salvemini, l’opposizione: “Mastella da record per disagio scolastico” (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“L’amministrazione Mastella vuole raggiungere un nuovo record, con innegabile taglio di nastro e presumibile consegna di medaglia da podio. Infatti, con l’idea partorita last minute della delocalizzazione dell’area mercatale di Piazza Risorgimento, il Sindaco Mastella mira al primato nella speciale classifica del “disagio scolastico”, da intendersi quale sacrificio richiesto al corpo docente, agli alunni ed alle loro famiglie”. Così i consiglieri comunali di opposizione dei gruppi consiliari Città Aperta, Pd, Civico 22 e Azione. Anteprima24.it - Spostamento del mercato in via Salvemini, l’opposizione: “Mastella da record per disagio scolastico” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“L’amministrazionevuole raggiungere un nuovo, con innegabile taglio di nastro e presumibile consegna di medaglia da podio. Infatti, con l’idea partorita last minute della delocalizzazione dell’area mercatale di Piazza Risorgimento, il Sindacomira al primato nella speciale classifica del “”, da intendersi quale sacrificio richiesto al corpo docente, agli alunni ed alle loro famiglie”. Così i consiglieri comunali di opposizione dei gruppi consiliari Città Aperta, Pd, Civico 22 e Azione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spostamento mercato in via Salvemini, l’opposizione: “Mastella da record per disagio scolastico” - “L’amministrazione Mastella vuole raggiungere un nuovo record, con innegabile taglio di nastro e presumibile consegna di medaglia da podio. Infatti, con l’idea partorita last minute della delocalizzaz ... (ntr24.tv)

Mercato in via Salvemini, Greco: “Investimenti importanti, disagi e sacrifici vanno condivisi” - “Il mercato ambulante non è un trastullo, ma la ragione di vita e di sostentamento di centinaia di ambulanti: la localizzazione a via Salvemini è stata concordata come la migliore soluzione operativa ... (ntr24.tv)

Benevento, «BenVivere» premia il Sannio. Mastella: «Scalate 24 posizioni» - «A Benevento e nel Sannio migliora la qualità della vita. Lo certifica l'annuale rapporto “BenVivere”, pubblicato sull'inserto odierno di Avvenire, che vede il capoluogo compiere un notevole balzo in ... (informazione.it)