Simona Tagli pronta a rompere il suo voto di castità: “La prima notte con Rocco Siffredi o Gianluca Vacchi” (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo 15 anni di castità Simona Tagli ha deciso di rompere il voto e ha fatto i nomi di coloro con i quali vorrebbe passare la prima notte L'articolo Simona Tagli pronta a rompere il suo voto di castità: “La prima notte con Rocco Siffredi o Gianluca Vacchi” proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Simona Tagli pronta a rompere il suo voto di castità: “La prima notte con Rocco Siffredi o Gianluca Vacchi” Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo 15 anni diha deciso diile ha fatto i nomi di coloro con i quali vorrebbe passare laL'articoloil suodi: “Lacon” proviene da Novella 2000.

