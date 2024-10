Sciacallaggio e calamità, Senato approva disegno di legge: testo passa alla Camera (Di martedì 15 ottobre 2024) Il semaforo verde è arrivato con 85 voti a favore, 40 contrari e 15 astenuti L'Aula del Senato ha dato il via libera al ddl sull'introduzione del reato di Sciacallaggio, in prima lettura a Palazzo Madama. Il semaforo verde è arrivato con 85 voti a favore, 40 contrari e 15 astenuti. Cosa prevedeLa norma introduce, Sbircialanotizia.it - Sciacallaggio e calamità, Senato approva disegno di legge: testo passa alla Camera Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il semaforo verde è arrivato con 85 voti a favore, 40 contrari e 15 astenuti L'Aula delha dato il via libera al ddl sull'introduzione del reato di, in prima lettura a Palazzo Madama. Il semaforo verde è arrivato con 85 voti a favore, 40 contrari e 15 astenuti. Cosa prevedeLa norma introduce,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Senato ha dato l'ok al reato di sciacallaggio : di cosa si tratta - L'Aula del Senato ha dato il via libera al ddl sull'introduzione del reato di sciacallaggio, in prima lettura a Palazzo Madama. Il semaforo verde è arrivato con 85 voti a favore, 40 contrarie 15 astenuti. La norma introduce, attraverso modifiche al codice penale, misure per il contrasto delle... (Today.it)