San Berillo, prende il via il cantiere per la rigenerazione di piazza Turi Ferro (Di martedì 15 ottobre 2024) Hanno avuto inizio i lavori per la rigenerazione urbana di un’area di circa 10 mila mq che riguarda piazza Turi Ferro (ex piazza Santo Spirito) e via Di Prima con l’annessa pista ciclabile, parte del vecchio San Berillo limitrofa al centro storico. Un progetto inserito nella programmazione dei Cataniatoday.it - San Berillo, prende il via il cantiere per la rigenerazione di piazza Turi Ferro Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Hanno avuto inizio i lavori per laurbana di un’area di circa 10 mila mq che riguarda(exSanto Spirito) e via Di Prima con l’annessa pista ciclabile, parte del vecchio Sanlimitrofa al centro storico. Un progetto inserito nella programmazione dei

