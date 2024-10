Roger Waters attacca l’Italia | Vergogna per aver giocato il match di Nations League con Israele

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) –la Nazionale Italiana di calcio percontroneldidi ieri. L’ex bassista e voce dei Pink Floyd accende la polemica con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui non usa mezzi termini: “Italia”. Il musicista ha poi rincarato la dose, definendouno “Stato paria” con cui nessuno dovrebbee rapporti fino a quando non “si riunirà alla razza umana e non accetterà l’idea dei diritti umani universali per tutti i nostri fratelli e sorelle, compresi quelli tra il fiume Giordano e il Mar Mediterraneo”. Turbatoconclude il video esprimendo la sua indignazione e decidendo di spegnere la televisione, dove sta per iniziare la partita: “Devo spegnere, non posso più guardare”.