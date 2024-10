Thesocialpost.it - Rischio di escalation imminente: Meloni prepara la missione in Libano con Unifil

(Di martedì 15 ottobre 2024) L’aggravarsi della crisi in Medio Oriente preoccupa sempre di più Giorgia, che sta pianificando unastrategica in due tappe nella regione, con la prima fermata prevista ad Amman. Oggi, la nostra Premier informerà le Camere in vista del Consiglio europeo di giovedì, un momento cruciale per discutere l’evoluzione della crisi e l’impatto sulle missioni italiane all’estero. Preoccupazioni per l’del conflitto Le tensioni insono cresciute dopo che circa 1.200 soldati italiani impegnati nellasono stati coinvolti in attacchi da parte dell’esercito israeliano. A preoccupare il governo italiano è il comportamento di Benjamin Netanyahu e la risposta militare di Israele all’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023.