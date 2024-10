Redditi Parlamentari 2024: Giorgia Meloni in testa grazie ai suoi libri. Schlein e Fratoianni tra i più "poveri". Chi sale, chi scende, chi manca (Di martedì 15 ottobre 2024) La pubblicazione dei Redditi Parlamentari del 2024 ha portato alla luce un quadro interessante e variegato delle finanze dei nostri rappresentanti. In particolare, il reddito della presidente del Leggo.it - Redditi Parlamentari 2024: Giorgia Meloni in testa grazie ai suoi libri. Schlein e Fratoianni tra i più "poveri". Chi sale, chi scende, chi manca Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La pubblicazione deidelha portato alla luce un quadro interessante e variegato delle finanze dei nostri rappresentanti. In particolare, il reddito della presidente del

Redditi dei parlamentari 2024 - Giorgia Meloni guadagna mezzo milione grazie ai suoi libri - Nel M5S, invece, i più ‘ricchi’ risultano essere gli ex magistrati Federico Cafiero De Raho e Roberto Scarpinato, rispettivamente con 306 e 305mila euro. La segretaria del Pd, Elly Schlein, dichiara circa 98mila euro. . Il ministro della Sanità, Orazio Schillaci, invece, da quando è arrivato al governo ha visto dimezzare i propri redditi: da 227 a 106mila euro. (Thesocialpost.it)