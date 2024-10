Rapina a mano armata nel noto bar: fa inginocchiare la dipendente e minaccia il cassiere (Di martedì 15 ottobre 2024) Stamattina i carabinieri di Pompei hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 22enne, napoletano, indiziato di Rapina a mano armata e lesioni personali, reati che sono stati commessi il 21 settembre 2023 in un bar-tabaccheria di Pompei. Il provvedimento è Napolitoday.it - Rapina a mano armata nel noto bar: fa inginocchiare la dipendente e minaccia il cassiere Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Stamattina i carabinieri di Pompei hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 22enne, napoletano, indiziato die lesioni personali, reati che sono stati commessi il 21 settembre 2023 in un bar-tabaccheria di Pompei. Il provvedimento è

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Battipaglia - rapina a mano armata in un centro di analisi : uomo minaccia i dipendenti e fugge con 400 euro - Momenti di terrore ieri mattina in via Foscolo, a Battipaglia, dove un uomo armato di coltello ha fatto irruzione in un centro analisi cliniche. Fortunatamente, nonostante lo spavento, nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio. Le indagini sono già state avviate e le telecamere di sorveglianza della zona potrebbero fornire indizi preziosi per identificare il colpevole. (Zon.it)

Terrore alla storica gioielleria Biagini : rapina a mano armata in pieno centro -  Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica del blitz. Biagini a fine anno si sarebbe trasferito con tutta probabilità in una location più prestigiosa e ampia in corso Vannucci, al posto di un negozio di abbigliamento.  I rapinatori sono poi fuggiti dileguandosi per le vie del centro storico" I tre uomini, come raccontato agli inquirenti sempre dai dipendenti ... (Lanazione.it)

Inseguimento a Padova : rapinano una farmacia a mano armata e fuggono. Bloccati dai carabinieri - . Gli uomini sono stati tratti in arresto in flagranza per rapina a mano armata e portati in carcere a Padova, mentre la donna è stata denunciata per concorso nella rapina. 165 euro in un sacchetto. Padova, 3 ottobre 2024 – Inseguimento da film per le strade di Padova: due persone sono state arrestate e una terza è stata denunciata dai carabinieri, in seguito a quanto accaduto dopo una rapina ... (Ilrestodelcarlino.it)