Profumo di Firenze scopriamo insieme le fragranze del brand

Profumo di Firenze – Profumo di Firenze rappresenta il progetto olfattivo della famiglia Galardi dedicato alla città di Firenze, da sempre legata all'arte profumiera. Un'esperienza sensoriale coinvolgente e appassionante, raccontata attraverso due collezioni di profumi uniche e memorabili. L'arte profumiera e Firenze, Firenze e l'arte profumiera. È forte, indissolubile il connubio che lega la città e il Profumo. È una trama profonda, intramontabile, che affonda le sue radici negli usi rinascimentali della corte e della nobiltà fiorentina. Tradizioni, queste, che Caterina de' Medici introduce sin da subito presso la corte francese, bramosa di essenze profumate. Ieri come oggi, un itinerario lungo e appassionante, che si snoda tra i vicoli del centro, impreziositi da volte affrescate e cimeli e dalla campagna circostante.

