Parola (e voti) di Slow Food. Promossi Sali e Tabacchi e Trattoria delle Miniere (Di martedì 15 ottobre 2024) Sempre loro. Ma in una compagnia sempre più nutrita. E se è vero che le osterie – Parola di Slow Food – sono "locali colti e informali, capaci di mantenere la loro identità senza cedere alla pericolosa tentazione della nostalgia. E dove conta mangiare bene ma anche stare bene", allora c’è una buona notizia: in Lombardia crescono di numero. Quantomeno aumenta il piccolo esercito delle “eccellenze assolute”, osterie talmente speciali da meritarsi la prestigiosa “chiocciola”. Lo stabilisce la “Guida 2025” che proprio Slow Food ha presentato al Piccolo Teatro di Milano. Sono 23 quelle degne appunto di tanto riconoscimento. E due sono delle new entry. Ilgiorno.it - Parola (e voti) di Slow Food. Promossi Sali e Tabacchi e Trattoria delle Miniere Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sempre loro. Ma in una compagnia sempre più nutrita. E se è vero che le osterie –di– sono "locali colti e informali, capaci di mantenere la loro identità senza cedere alla pericolosa tentazione della nostalgia. E dove conta mangiare bene ma anche stare bene", allora c’è una buona notizia: in Lombardia crescono di numero. Quantomeno aumenta il piccolo esercito“eccellenze assolute”, osterie talmente speciali da meritarsi la prestigiosa “chiocciola”. Lo stabilisce la “Guida 2025” che proprioha presentato al Piccolo Teatro di Milano. Sono 23 quelle degne appunto di tanto riconoscimento. E due sononew entry.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pd: Schlein, ‘sinistra si riappropri di parola redistribuzione’ - Roma, 14 ott. - (Adnkronos) - “Io ho rivendicato spesso come la sinistra debba riappropriarsi della parola ‘redistribuzione’: redistribuzione dei redditi, delle ricchezze, del sapere e del tempo. Ma n ... (lanuovasardegna.it)

Gli esosomi saranno il futuro della medicina rigenerativa? - Gli esosomi della rosa damascena hanno il potenziale per rivoluzionare il futuro della medicina estetica rigenerativa. (amica.it)

I Fast Animals and Slow Kids: Il nuovo album “L’arte non piove dal cielo” in arrivo il 25 ottobre - Il 25 ottobre esce "L'arte non piove dal cielo", il settimo album dei Fast Animals and Slow Kids, che esplora relazioni e creatività collettiva in un contesto musicale contemporaneo. (bigodino.it)