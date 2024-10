Paolo Bonolis sostiene Sonia Bruganelli: “Uniti per i nostri figli, tutto il resto è noia” (Di martedì 15 ottobre 2024) Paolo Bonolis interviene a sostegno di Sonia Bruganelli. Il conduttore, dopo una serie di attacchi ricevuti dalla ex moglie, pubblica uno scatto della loro famiglia, sottolineando quanto l'amore per i figli sia sempre alla base del loro legame. Fanpage.it - Paolo Bonolis sostiene Sonia Bruganelli: “Uniti per i nostri figli, tutto il resto è noia” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024)interviene a sostegno di. Il conduttore, dopo una serie di attacchi ricevuti dalla ex moglie, pubblica uno scatto della loro famiglia, sottolineando quanto l'amore per isia sempre alla base del loro legame.

