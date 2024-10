National Gallery di Londra: nei cinema della Sicilia si celebra il bicentenario (Di martedì 15 ottobre 2024) Il cinema celebra la National Gallery in occasione del bicentenario della sua fondazione il prossimo 22 e 23 ottobre, quando arriverà nelle sale cinematografiche italiane National Gallery 200, il primo appuntamento della nuova stagione della Grande Arte al cinema, diretto da Ali Ray e Phil Cataniatoday.it - National Gallery di Londra: nei cinema della Sicilia si celebra il bicentenario Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Illain occasione delsua fondazione il prossimo 22 e 23 ottobre, quando arriverà nelle saletografiche italiane200, il primo appuntamentonuova stagioneGrande Arte al, diretto da Ali Ray e Phil

Attivisti sfidano i giudici. Imbrattati due Van Gogh alla National Gallery - A essere presi di mira - apparentemente senza danni irreparabili - sono stati di nuovo due quadri di Vincent Van Gogh, versioni dei celebri ‘Girasoli’ esposte in una grande mostra-evento dedicata nel proprio bicentenario dalla National Gallery diretta da Gabriele Finaldi al pittore fiammingo. . È scontro aperto fra gli attivisti del movimento ecologista ultrà Just Stop Oil e le autorità ... (Quotidiano.net)

La National Gallery ospita una mostra straordinaria dedicata al grande maestro - Non era solo una persona tormentata e sofferente per tutta la vita. La mostra alla National Gallery sarà aperto al pubblico fino al 19 gennaio del 2025. Leggi anche › Van Gogh, Botero e gli altri eventi da non perdere › Tutti i segreti dei “Girasoli”, al ... (Iodonna.it)

National Gallery di Londra : il cinema celebra il bicentenario il 22 e 23 ottobre - Prodotto da Phil Grabsky con Exhibition on Screen, tassello dopo tassello il film cerca di mostrare come l’arte possa parlare a tutti e come tutti i visitatori possano, a loro volta, confrontarsi con le singole opere, senza sentirsi intimidite dalla loro storia e dal loro prestigio. LA GRANDE ARTE AL CINEMA AUTUNNO 2024 22 e 23 ottobre NATIONAL GALLERY 200 19 e 20 novembre PISSARRO. (Romadailynews.it)