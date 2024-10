Lanazione.it - Montevarchi. Evento sulla dislessia in collaborazione con l’istituto Petrarca

(Di martedì 15 ottobre 2024) Arezzo, 15 ottobre 2024 – In occasione della Settimana Nazionale della2024, il Centro DIDA, inconComprensivodi, organizza l’dal titolo “Sopravvissuti alla!”, un'iniziativa volta a sensibilizzare e informare sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA). L’incontro si terrà questo sabato 19 ottobre, alle ore 17, presso la Sala della Filanda, situata all'interno della Ginestra Fabbrica della Conoscenza a. La Settimana Nazionale della, promossa ogni anno dall’Associazione Italiana, è un appuntamento cruciale per far conoscere le sfide quotidiane delle persone con DSA e per promuovere una cultura dell'inclusione e del supporto.