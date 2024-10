Mister Movie | Grande Fratello, un aereo per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Grande Fratello è sempre più un palcoscenico di passioni e colpi di scena. Questa mattina, un aereo noleggiato dai fan di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ha sorvolato la Casa, con uno striscione che incoraggiava la coppia. Tuttavia, le dinamiche all’interno della casa hanno preso una piega inaspettata. Nonostante il sostegno dei fan, sembra ormai chiaro che la storia d’amore tra Shaila e Lorenzo sia giunta al termine. La ballerina napoletana, infatti, ha deciso di dare una chance a Javier Martinez, con cui si è scambiata un bacio appassionato nella notte. Questa scelta ha deluso i sostenitori della ship #Shailenzo, che avevano sperato in un ricongiungimento della coppia. Le parole di Shaila sono state chiare: “Ho messo un punto. Tra di noi c’è un quieto vivere, siamo amici e nient’altro di più”. Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello, un aereo per Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ilè sempre più un palcoscenico di passioni e colpi di scena. Questa mattina, unnoleggiato dai fan diha sorvolato la Casa, con uno striscione che incoraggiava la coppia. Tuttavia, le dinamiche all’interno della casa hanno preso una piega inaspettata. Nonostante il sostegno dei fan, sembra ormai chiaro che la storia d’amore trasia giunta al termine. La ballerina napoletana, infatti, ha deciso di dare una chance a Javier Martinez, con cui si è scambiata un bacio appassionato nella notte. Questa scelta ha deluso i sostenitori della ship #Shailenzo, che avevano sperato in un ricongiungimento della coppia. Le parole disono state chiare: “Ho messo un punto. Tra di noi c’è un quieto vivere, siamo amici e nient’altro di più”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Ehi - guardate lì”. Grande Fratello : Helena è in giardino - avvisa Lorenzo e Jessica e fa impazzire il pubblico - Tanti i commenti di chi è d’accordo con Helena, che sembra molto apprezzata da una parte del pubblico. Ma svegliatevi! Cosa volete? Dai! ‘Ste ragazzine… questo è il vero problema. “Ha ragione dessero questi soldi in beneficenza”, “No vabbè ma veramente c’è gente che spende i soldi per l’aereo Lorenzo e Shaila ma stanno fuori questi fans ma perché ci sono fans che sostengono questa coppia no ... (Caffeinamagazine.it)

Grande Fratello - Shaila riceverà una visita in Casa? Ecco chi potrebbe entrare come concorrente - . Accadrà davvero o sono solo voci di corridoio? L’ex fidanzato di Shaila potrebbe dunque varcare la porta rossa nelle prossime puntate e diventare ufficialmente un concorrente della nuova edizione? La giovane concorrente questa settimana si trova in Nomination con Amanda, Lorenzo e Yulia. Sempre che si trovi una quadra economica, a sostituire i soldini che prende a Catania. (361magazine.com)

"Ma la smettiamo?". Carmen Russo ha fatto sesso con il marito al Grande Fratello - Beatrice Luzzi sbotta : il gelo | Video - La Luzzi non era autorizzata, io sì". . Il riferimento è alla scorsa edizione e alla sua liaison con Vittorio Menozzi. Allusioni pesanti tanto quelle di Carmen Russo, che a proposito dei suoi momenti di passione con il marito sottolinea: "Io però ero autorizzata. "Ma la smettiamo?". L'attrice inizia a mettersi sulla difensiva. (Liberoquotidiano.it)