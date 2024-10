Milano si veste di gusto: lo chef Guido Paternollo lancia un menù che celebra la sua città (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La gastronomia milanese si arricchisce di un nuovo progetto del talentuoso chef Guido Paternollo, che ha scelto di omaggiare la sua città natale attraverso un menù esclusivo, intitolato “La mia città”. Questa creazione ha preso vita presso il ristorante fine dining Pellico3, situato nel lussuoso Park Hyatt Milano. Qui, gli ospiti hanno l’opportunità di vivere un’esperienza culinaria che non solo delizia il palato, ma trascende anche la pura ristorazione per diventare un viaggio nei sapori e nella cultura meneghina. La cucina come espressione culturale Guido Paternollo, con una lunga carriera alle spalle, ha dichiarato che Milano non è solo il suo punto di partenza, ma anche una fonte continua d’ispirazione. “Milano è il luogo dove tutto è cominciato”, afferma lo chef, evidenziando come la città lo abbia formato sia professionalmente che umanamente. Gaeta.it - Milano si veste di gusto: lo chef Guido Paternollo lancia un menù che celebra la sua città Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La gastronomia milanese si arricchisce di un nuovo progetto del talentuoso, che ha scelto di omaggiare la suanatale attraverso unesclusivo, intitolato “La mia”. Questa creazione ha preso vita presso il ristorante fine dining Pellico3, situato nel lussuoso Park Hyatt. Qui, gli ospiti hanno l’opportunità di vivere un’esperienza culinaria che non solo delizia il palato, ma trascende anche la pura ristorazione per diventare un viaggio nei sapori e nella cultura meneghina. La cucina come espressione culturale, con una lunga carriera alle spalle, ha dichiarato chenon è solo il suo punto di partenza, ma anche una fonte continua d’ispirazione. “è il luogo dove tutto è cominciato”, afferma lo, evidenziando come lalo abbia formato sia professionalmente che umanamente.

