Milan, Le Parisien: Mike Maignan brilla con la Francia, è lui il boss! Il commento (Di martedì 15 ottobre 2024) Milan, Mike Maignan è stato protagonista assoluto con la sua Francia e il quotidiano Le Parisien lo ha esaltato. Ecco il commento Un’altra, l’ennesima, grande prestazione di Mike Maignan con la sua Francia: questa volta al portiere di proprietà del Milan arrivano i complimenti direttamente da parte del noto quotidiano transalpino Le Parisien, che scrive: “In Belgio, Maignan ha dimostrato ancora una volta di essere un vero boss con Les Bleus”. Sì, perché il numero uno ex Lille si è reso protagonista di grandissime parate nella sfida di Nations League contro il Belgio. Un totale di sei interventi decisivi, che hanno blindato la porta dei francesi, regalando così 3 punti fondamentali per il proseguo della competizione. Dailymilan.it - Milan, Le Parisien: Mike Maignan brilla con la Francia, è lui il boss! Il commento Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di martedì 15 ottobre 2024)è stato protagonista assoluto con la suae il quotidiano Lelo ha esaltato. Ecco il commento Un’altra, l’ennesima, grande prestazione dicon la sua: questa volta al portiere di proprietà delarrivano i complimenti direttamente da parte del noto quotidiano transalpino Le, che scrive: “In Belgio,ha dimostrato ancora una volta di essere un vero boss con Les Bleus”. Sì, perché il numero uno ex Lille si è reso protagonista di grandissime parate nella sfida di Nations League contro il Belgio. Un totale di sei interventi decisivi, che hanno blindato la porta dei francesi, regalando così 3 punti fondamentali per il proseguo della competizione.

