Migranti | Meloni ' per hotspot Albania spesa di 134 mln l' anno solo 75% costo totale'

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - ''Anche sul tema dei conti, i fondi assegnati per l'attuazione del protocollo Italia-Albania sono 670 milioni di euro per 5 anni, vuol dire 134 milioni di euro l'anno. Ora, 134 milioni di euro l'anno nel sistema di accoglienza italiano sono circa il 7,5 per cento di quello che noi spendiamo ogni anno per accogliere gli immigrati che sbarcano da noi", per una spesa totale di "quasi 1 miliardo 800 milioni di euro''. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella sua replica alla Camera.

Provincia di Benevento - lavori su tre arterie importanti per 100 milioni di euro - 64 – “Liguri Bebiana e Castelpagano Santa Croce del Sannio per il risanamento di tratti saltuari in frana”. ) -entro il prossimo mese di novembre si prevede il completamento dell’intervento sulle Strade provinciali n. 000, reperite su fondi della Regione Campania, Direzione Generale per la Mobilità , sulle risorse F. (Anteprima24.it)

Roberto Occhiuto presenta il Piano per l’occupazione : 183 milioni di euro per la Calabria - Queste azioni mirano non soltanto ad affrontare le sfide del mercato del lavoro, ma anche a incoraggiare iniziative per migliorare la sicurezza delle condizioni lavorative. Ultimo aggiornamento il 15 Ottobre 2024 da Sara Gatti Facebook WhatsApp Twitter . ” La promozione di incentivi per le imprese impegnate a migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro aggiunge un ulteriore strato di ... (Gaeta.it)

Assegno Unico Universale - erogati 13 - 1 miliardi di euro a 6 - 2 milioni di famiglie - L’Osservatorio fornisce un quadro completo delle essenziali informazioni statistiche sui beneficiari della misura e sui relativi valori economici con riferimento al periodo marzo 2022 – agosto 2024. Sul sito dell’INPS il documento completo e le appendici statistiche (https://www. 574,96 €), a 224 € per la classe di ISEE minima (17. (Impresaitaliana.net)