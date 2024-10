Memorial Alessio Allegri: "Mai più morti in campo" (Di martedì 15 ottobre 2024) Ci sono risultati sportivi, quelli che si raggiungono sul campo, in questo caso ‘sotto canestro’. E poi ci sono risultati che vanno oltre la competizione. Risultati che fanno del bene. È il caso della terza edizione del torneo di basket “3vs3 con Koeman“ organizzato dall’associazione Alessio Koeman Allegri, con il patrocinio del Comune di Garbagnate, per ricordare Alessio Allegri, scomparso nel 2019, a soli 37 anni, durante una partita di basket, a causa di una cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro, mai diagnosticata prima. Il torneo si è svolto lo scorso luglio ma il “premio“ più importante è stato consegnato nel weekend all’associazione Slums Dunk Odv: un defibrillatore semiautomatico esterno acquistato con i fondi raccolti durante la tre giorni di basket. A consegnare il premio Claudia Gabellone, moglie di Alessio, insieme agli atleti delle quattro squadre vincitrici. Ilgiorno.it - Memorial Alessio Allegri: "Mai più morti in campo" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ci sono risultati sportivi, quelli che si raggiungono sul, in questo caso ‘sotto canestro’. E poi ci sono risultati che vanno oltre la competizione. Risultati che fanno del bene. È il caso della terza edizione del torneo di basket “3vs3 con Koeman“ organizzato dall’associazioneKoeman, con il patrocinio del Comune di Garbagnate, per ricordare, scomparso nel 2019, a soli 37 anni, durante una partita di basket, a causa di una cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro, mai diagnosticata prima. Il torneo si è svolto lo scorso luglio ma il “premio“ più importante è stato consegnato nel weekend all’associazione Slums Dunk Odv: un defibrillatore semiautomatico esterno acquistato con i fondi raccolti durante la tre giorni di basket. A consegnare il premio Claudia Gabellone, moglie di, insieme agli atleti delle quattro squadre vincitrici.

