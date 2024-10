Meloni teme la trappola Pse-Ursula su Fitto vicepresidente della commissione Ue (Di martedì 15 ottobre 2024) Solito schema: partenza soft di mattina, in Senato, poi impennata di umori in serata, alla Camera. Le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo, tripudio della d Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Meloni teme la trappola Pse-Ursula su Fitto vicepresidente della commissione Ue Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Solito schema: partenza soft di mattina, in Senato, poi impennata di umori in serata, alla Camera. Le comunicazioni di Giorgiain vista del Consiglio europeo, tripudiod Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

E Giorgia Meloni caccia la polizia dal suo ufficio : «Teme complotti e fughe di notizie» - Tra cui c’è Giuseppe Natoli detto Pino, il marito della segretaria Scurti. A quanto pare attualmente la premier si fida soltanto della sua scorta. Lui ha selezionato gli altri poliziotti. Roma. Con la carica misteriosa di “superconsulente”. Ovvero la fantomatica indagine per traffico di influenze di cui ha parlato Alessandro Sallusti e della quale non c’è traccia in tutte le procure d’Italia. (Open.online)

Meloni si blinda : teme complotti. A Chigi solo la sua scorta - via la polizia - Segui su affaritaliani. Giorgia Meloni teme complotti e fughe di notizie e per questo ha deciso di adottare alcune iniziative inedite. it . Le conseguenze del caso Sangiuliano-Boccia arrivano a Palazzo Chigi. Meloni ha deciso di privarsi del dispositivo di sicurezza che viene garantito dall’ispettorato in servizio permanente nel palazzo del governo. (Affaritaliani.it)

Sangiuliano - Pd e Avs in Aula : “Fatti gravi che minano le istituzioni - Meloni venga urgentemente a riferire” - Per questo chiediamo urgentemente alla presidente Meloni di venire in Aula a riferire“. . Lo ha detto alla Camera Andrea Casu e Marco Grimaldi, rispettivamente del Partito democratico e di Alleanza Verdi-Sinistra, rivolgendosi alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in merito alla vicenda che ha portato alle dimissioni dell’ex ministro alla Cultura, Gennaro Sangiuliano. (Ilfattoquotidiano.it)