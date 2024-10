Meloni: “Governo coraggioso con le banche”. Ma gli istituti di credito dovranno solo anticipare un po’ di soldi (Di martedì 15 ottobre 2024) Per le azioni delle banche la seduta di martedì è stata sonnacchiosa. I soliti alti e bassi di giornata ma, alla fine, Intesa Sanpaolo ha chiuso in rialzo dello 0,2%, Unicredit praticamente invariata. Bper ha guadagnato lo 0,3% così come banca Mediolanum (al 30% della famiglia Berlusconi). Meglio Banco Bpm (+ 1,7%). Insomma, proprio nessuna preoccupazione per l’intervento che il Governo si appresta ad inserire nella legge di Bilancio. Anche quest’anno abbiamo scherzato. Benché la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parli di un “Governo più coraggioso della sinistra su banche ed extraprofitti”, è chiaro che i profitti delle banche non verranno minimamente intaccati. La misura, che dovrebbe portare nelle casse pubbliche 3-4 miliardi di euro in due anni, è in realtà una partita di giro. Le banche, in sostanza, pagano prima quello che avrebbero comunque dovuto pagare dopo. Ilfattoquotidiano.it - Meloni: “Governo coraggioso con le banche”. Ma gli istituti di credito dovranno solo anticipare un po’ di soldi Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Per le azioni dellela seduta di martedì è stata sonnacchiosa. I soliti alti e bassi di giornata ma, alla fine, Intesa Sanpaolo ha chiuso in rialzo dello 0,2%, Unicredit praticamente invariata. Bper ha guadagnato lo 0,3% così come banca Mediolanum (al 30% della famiglia Berlusconi). Meglio Banco Bpm (+ 1,7%). Insomma, proprio nessuna preoccupazione per l’intervento che ilsi appresta ad inserire nella legge di Bilancio. Anche quest’anno abbiamo scherzato. Benché la presidente del Consiglio Giorgiaparli di un “piùdella sinistra sued extraprofitti”, è chiaro che i profitti dellenon verranno minimamente intaccati. La misura, che dovrebbe portare nelle casse pubbliche 3-4 miliardi di euro in due anni, è in realtà una partita di giro. Le, in sostanza, pagano prima quello che avrebbero comunque dovuto pagare dopo.

