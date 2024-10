Meloni al M5S: “Il giorno che mi farò dare spiegazioni da voi sulle mie parole mi dimetto” (video) (Di martedì 15 ottobre 2024) Finale con scintille al Senato per le repliche di Giorgia Meloni, dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. La premier, che pure era stata ferma nelle altre risposte, specie al Pd, ha replicato con estrema durezza all’intervento della senatrice M5s Dolores Bevilacqua, “una sequela di inesattezze miste a menzogne” tanto sui temi della transizione ecologica quanto su politica estera ed economici. “Ci vuole davvero la maschera di ferro per accusare questo governo di gettare i soldi dei cittadini dalla finestra”, ha detto Meloni, sottolineando che “anche volendo, non potremmo perché li avete già gettati tutti voi, lasciandoci 200 miliardi di debiti per fare ristrutturare il 4% delle case, per lo più seconde case”. E, ancora, “è irresponsabile far credere ai giovani italiani che andranno in guerra in Ucraina per raggranellare qualche voto. Secoloditalia.it - Meloni al M5S: “Il giorno che mi farò dare spiegazioni da voi sulle mie parole mi dimetto” (video) Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Finale con scintille al Senato per le repliche di Giorgia, dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. La premier, che pure era stata ferma nelle altre risposte, specie al Pd, ha replicato con estrema durezza all’intervento della senatrice M5s Dolores Bevilacqua, “una sequela di inesattezze miste a menzogne” tanto sui temi della transizione ecologica quanto su politica estera ed economici. “Ci vuole davvero la maschera di ferro per accusare questo governo di gettare i soldi dei cittadini dalla finestra”, ha detto, sottolineando che “anche volendo, non potremmo perché li avete già gettati tutti voi, lasciandoci 200 miliardi di debiti per fare ristrutturare il 4% delle case, per lo più seconde case”. E, ancora, “è irresponsabile far credere ai giovani italiani che andranno in guerra in Ucraina per raggranellare qualche voto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meloni contro con il M5s : “Il giorno in cui mi faccio spiegare cosa ho detto da un vostro esponente - mi dimetto…”. Bagarre in Senato - “Ho detto che se nel fare la transizione ecologica imponiamo l’uso di un’unica tecnologia, che è l’elettrico, ci consegniamo a nuove dipendenze. Lo scontro con i 5 stelle è poi proseguito. “Se devo farmi spiegare cosa ho detto da un esponente del M5s, mi dimetto…” ha poi ironizzato. Nel corso delle repliche al Senato, dopo le sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo, la presidente del ... (Ilfattoquotidiano.it)

Meloni scherza in Aula : Il giorno in cui mi faccio spiegare una cosa che ho detto dal M5s mi dimetto - Meloni ha voluto spiegare il senso del suo intervento sulla mobilità sostenibile. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. (Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2024 "Il giorno in cui mi faccio spiegare cosa ho detto da un esponente del M5S mi dimetto, guardi!". Così la premier Giorgia Meloni, nel corso della sua replica in Senato, risponde ad alcuni mugugni arrivati dai banchi del M5S. (Iltempo.it)

Meloni scherza in Aula : Il giorno in cui mi faccio spiegare una cosa che ho detto dal M5s mi dimetto - Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. Così la premier Giorgia Meloni, nel corso della sua replica in Senato, risponde ad alcuni mugugni arrivati dai banchi del M5S. (Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2024 "Il giorno in cui mi faccio spiegare cosa ho detto da un esponente del M5S mi dimetto, guardi!". (Liberoquotidiano.it)