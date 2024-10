Meloni a Piero De Luca: "Danno erariale? Suo padre si compra pagine di giornali per dirsi bravo". La replica (Di martedì 15 ottobre 2024) “Secondo me si configura come Danno erariale il fatto che un presidente di regione spenda migliaia di euro per comprarsi una pagina di giornale per dirsi da solo quanto è bravo, non il protocollo sull’Albania”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in sede di replica nel Salernotoday.it - Meloni a Piero De Luca: "Danno erariale? Suo padre si compra pagine di giornali per dirsi bravo". La replica Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) “Secondo me si configura comeil fatto che un presidente di regione spenda migliaia di euro perrsi una pagina di giornale perda solo quanto è, non il protocollo sull’Albania”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgiain sede dinel

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Danno erariale? Migliaia di euro per comprare una pagina" : Meloni azzera De Luca - Risposta, quella della presidente del Consiglio, formulata in riferimento alla campagna pubblicitaria sui quotidiani che il presidente campano ha promosso per informare i cittadini sull'operato della sua amministrazione. Quello secondo me è danno erariale, non il protocollo con l'Albania", ha scandito. (Iltempo.it)

Meloni ridicolizza il figlio di De Luca : “Danno erariale in Albania? Parlaci di tuo padre in Campania” - “Noi stiamo rispettando il diritto internazionale”, ha rivendicato ancora Meloni, sottolineando che “ho cercato di convincere i miei colleghi europei che l’unico modo per non scaricare il problema sugli altri e risolverlo è lavorare a monte sulle cause dell’immigrazione illegale, e penso che mi stia riuscendo”. (Secoloditalia.it)

Meloni a De Luca Jr : «Albania? Danno erariale lo fa tuo padre in Campania» - «Secondo me si configura come danno erariale il fatto che un presidente di regione spenda migliaia di euro per comprarsi una pagina di giornale per dirsi da solo quanto è bravo, non il... (Ilmattino.it)