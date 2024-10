Medioriente, Meloni annuncia: “Venerdì sarò in Libano” (Di martedì 15 ottobre 2024) La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, annuncia che Venerdì sarà in Libano per vedere da vicino la situazione in Medioriente dopo gli attacchi di Israele sulle basi dei peacekeeper Onu di Unifil. “Io dovrei essere in Libano Venerdì”, ha detto la premier alla Camera in sede di replica nel dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo di giovedì e Venerdì. Meloni a Pd su migranti: “Politica Italia portata avanti da Ue, isolati siete voi” La presidente del Consiglio nel suo intervento ha anche replicato alle doglianze delle opposizioni in merito ad alcune questioni di politica interna, dai migranti alla manovra fino alle privatizzazioni. Sui migranti, ha detto: “La collega Braga (Pd, ndr) dice che l’accordo con la Tunisia viola il diritto internazionale e così l’accordo con l’Albania e più in generale le nostre politiche migratorie. Lapresse.it - Medioriente, Meloni annuncia: “Venerdì sarò in Libano” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La presidente del Consiglio, Giorgiachesarà inper vedere da vicino la situazione indopo gli attacchi di Israele sulle basi dei peacekeeper Onu di Unifil. “Io dovrei essere in”, ha detto la premier alla Camera in sede di replica nel dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo di giovedì ea Pd su migranti: “Politica Italia portata avanti da Ue, isolati siete voi” La presidente del Consiglio nel suo intervento ha anche replicato alle doglianze delle opposizioni in merito ad alcune questioni di politica interna, dai migranti alla manovra fino alle privatizzazioni. Sui migranti, ha detto: “La collega Braga (Pd, ndr) dice che l’accordo con la Tunisia viola il diritto internazionale e così l’accordo con l’Albania e più in generale le nostre politiche migratorie.

