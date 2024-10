Mbappé shock, indagato per stupro in Svezia: interviene Deschamps (Di martedì 15 ottobre 2024) Periodo decisamente tosto per Mbappé, dentro e fuori dal campo, con l'accusa di stupro a scuotere l'ambiente Real Madrid e non solo: Deschamps affronta l'accaduto dal ritiro della Francia L'articolo Mbappé shock, indagato per stupro in Svezia: interviene Deschamps proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Mbappé shock, indagato per stupro in Svezia: interviene Deschamps Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Periodo decisamente tosto per, dentro e fuori dal campo, con l'accusa dia scuotere l'ambiente Real Madrid e non solo:affronta l'accaduto dal ritiro della Francia L'articoloperinproviene da Il Difforme.

