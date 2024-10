Ilnapolista.it - Mbappé insinua che dietro la notizia del sospetto stupro ci sia lo zampino del Psg (L’Equipe)

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di martedì 15 ottobre 2024)grida al complotto del Psg: oggi nuova udienza per la causa da 55 milioni () Ecco cosa scrive oggidopo il terremoto mediatico arrivato dalla Svezia con ildiperbollata come fake news da. Doveva essere un semplice passaggio procedurale nella disputa contrattuale tra Kyliane Paris Saint-Germain. Dopo l’appello del club, in primo grado condannato dalla Lega francese (la Lfp) a pagare 55 milioni di euro di arretrati di stipendi e bonus al suo ex giocatore, le parti sono convocate questo pomeriggio alle 15 davanti alla commissione di appello congiunta dell’ente che gestisce il calcio professionistico. È però accaduto che lunedì pomeriggio da Stoccolma sono arrivate notizie con ripercussioni molto più gravi.