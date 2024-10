Thesocialpost.it - Manuel Mastrapasqua, la confessione di Daniele Rezza: “Ho bevuto 6 drink e 2 bottiglie di vodka, poi l’ho ucciso”

(Di martedì 15 ottobre 2024) “Nel pomeriggio ho5 o 6e duedi, il coltellopreso quando sono uscito dopo le due di notte perché ero nervoso, era una giornata no”. Così ha raccontato, 19 anni, ripercorrendo la notte del 11 ottobre in cui ha, un giovane di 31 anni.stava tornando a casa a piedi, dopo il suo turno di lavoro come magazziniere in un supermercato di Milano. Leggi anche: Delitto Rozzano, il video degli ultimi istanti di: “Quando ho saputo che era morto non ho sentito granché” Laagghiacciante Era al telefono con la fidanzata Ginevra, ignaro del tragico destino che lo attendeva.lo ha accoltellato al petto, con l’unico intento di “rubargli qualcosa”, lasciandolo agonizzante vicino alla fermata del tram 15.morirà poco dopo in ospedale.