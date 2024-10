Lobotka senza peli sulla lingua: "Mi piacciono le donne mature, sono stato con una di 17 anni più grande" (Di martedì 15 ottobre 2024) Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco del Napoli, si è concesso ad un`intervista un po` diversa rispetto al solito: invece che di geometrie, Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Stanislav, centrocampista slovacco del Napoli, si è concesso ad un`intervista un po` diversa rispetto al solito: invece che di geometrie,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dietro Lobotka e Anguissa - niente. Il Napoli a Verona senza ricambi a centrocampo (CorSport) - “Amala, pazza Inter amala…” a tutto volume. Vuoi giocare titolare? Guarda che cambio anche il modulo». Di Lorenzo potrebbe scalare a destra, facendo scivolare in panchina Mazzocchi, Olivera mettersi a sinistra sulla linea a tre dei centrali, Buongiorno scalare al centro e Rrahmani a destra. I miei colleghi sono tutti ai giardinetti. (Ilnapolista.it)

Il Napoli è senza centrocampisti : domenica si gioca e non ci sono sostituti per Lobotka e Anguissa - Il Napoli è senza centrocampisti: domenica si gioca e non ci sono sostituti per Lobotka e Anguissa. Intanto il club è sul mercato. Londra è dietro casa. Capitolo McTominay, il Manchester United ha detto no al prestito. L'articolo Il Napoli è senza centrocampisti: domenica si gioca e non ci sono sostituti per Lobotka e Anguissa sembra essere il primo su ilNapolista. (Ilnapolista.it)