La savinese Italfimet in cattedra al convegno MetalTech Evolve

(Di martedì 15 ottobre 2024) Arezzo, 15 ottobre 2024 – Lainal” su sostenibilità ed economia circolare nel settore della moda. L’evento, fissato per le 18.30 di venerdì 18 ottobre al Palagio degli Spini di Firenze, riunirà imprenditori, professionisti e docenti con l’obiettivo di approfondire le più recenti evoluzioni tecnologiche nei processi produttivi di gioielli e accessori in metallo, andando a condividere tecnologie e buone pratiche per far fronte alle evoluzioni del mercato. Questo contesto d’eccezione offrirà un’occasione di confronto e di studio dove saranno coinvolte alcune delle principali realtà toscane e italiane impegnate nelle attività di Ricerca e Sviluppo, tra cui ladi Monte San Savino che avrà il compito di illustrare i progressi nei trattamenti galvanici.